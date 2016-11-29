Украинская сторона в течение шести дней не могла получить доступ к водопроводу в Торецке для ремонта - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что во время встречи в "нормандском формате" обратил внимание глав МИД Германии, Франции и России на то, что украинская сторона в течение шести дней не могла получить доступ к водопроводу в Торецке для ремонта. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Привлек внимание РФ, а также французских и немецких друзей, что украинская сторона в течение 6 дней не могла получить доступ к водопроводу в Торецке для ремонта", - написал он.
Как сообщал УНН, сегодня в Минске проходит встреча глав МИД Украины, Германии Франции и России в "нормандском формате".
Сегодня украинская сторона начала ремонтные работы для восстановления водоснабжения в Торецке.
Напомним, город Торецк остался без подачи воды из-за попадания снаряда в водовод 23 ноября и сейчас находится на грани гуманитарной катастрофы.