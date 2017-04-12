Українська сторона повідомила про певні "крихкі зрушення" в питанні звільнення заручників

"Ще більш важливі певні крихкі просування в питанні звільнення заручників. На жаль, в списку заручників, які дає нам СБУ, вже 126 осіб, кількість незаконно утримуваних зросла за рахунок цивільних. Тих, кого ОРДЛО вимагає передати заради звільнення - більше 600 осіб. 30 з них не мають жодного відношення до АТО, 60 проходять за надважкими злочинами і не підлягають амністії - і це найболючіші питання дискусії. А серед 500 інших, що їх запитує ОРДЛО, кілька сотень не бажають переміщатися на окуповані території", - написала І.Геращенко.

Вона також додала, що "ОРДЛО категорично відмовилися від залучення МКЧХ і ООН до процесу збору цих відмов, хоч два місяці до того обговорювали і наполягали на місії ООН".

"Українська сторона заради звільнення заручників запропонувала як компромісний варіант залучити до процесу засвідчення цих підписів офіс Уповноваженого ВР з прав людини, процедура проходитиме під моніторингом ОБСЄ, місія якої напряму залучена до мінського процесу. Дуже сподіваюся, що процес збору цих підписів нарешті розпочнеться, сьогодні ці компромісні пропозиції були узгоджені усіма", - зазначила І.Геращенко.

Раніше І.Геращенко повідомила, що 12 квітня родини вперше отримають листи від бранців із Макіївської колонії.