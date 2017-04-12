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Украинская сторона сообщила о некоторых "хрупких сдвигах" в вопросе освобождения заложников

Киев  •  УНН

 • 12113 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко сообщила об "определенных хрупких продвижениях в вопросе освобождения заложников". Об этом она написала на своей странице в Facebook по итогам встречи в Минске, передает УНН.

"Еще более важны определенные хрупкие продвижения в вопросе освобождения заложников. К сожалению, в списке заложников, которые дает нам СБУ, уже 126 человек, количество незаконно удерживаемых выросло за счет гражданских. Тех, кого ОРДЛО требует передать ради освобождения - более 600 человек. 30 из них не имеют никакого отношения к АТО, 60 проходят по сверхтяжелыми преступлениями и не подлежат амнистии - и это болезненные вопросы дискуссии. А среди 500 других, которые запрашивает ОРДЛО, несколько сотен не желают перемещаться на оккупированные территории", - написала И.Геращенко.

Она также добавила, что "ОРДЛО категорически отказались от привлечения МККК и ООН в процесс сбора этих отказов, хотя два месяца до того обсуждали и настаивали на миссии ООН".

"Украинская сторона ради освобождения заложников предложила как компромиссный вариант привлечь к процессу удостоверения этих подписей офис Уполномоченного по правам человека, процедура будет проходить под мониторингом ОБСЕ, миссия которой напрямую вовлечена в минский процесс. Очень надеюсь, что процесс сбора этих подписей наконец начнется, сегодня эти компромиссные предложения были согласованы всеми", - отметила И. Геращенко.

Ранее И.Геращенко сообщила, что 12 апреля семьи впервые получат письма от пленников из Макеевской колонии.

Украинские Национальные Новости

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