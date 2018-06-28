Українська спринтерка тріумфувала на змаганнях у Франції

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Представниця України Христина Стуй перемогла на легкоатлетичних змаганнях "Meeting Stanislas" у Нансі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію легкої атлетики.

Стуй подолала біг на дистанції 100 метрів не лише з найкращим результатом серед усіх учасниць, а й з новим особистим рекордом – 11,22 с (вітер +0,2 м/с). Своє попереднє досягнення, встановлене чотири роки тому, вона поліпшила на дві соті секунди.

Також у призи потрапила Марина Килипко, яка з результатом 4,35 м посіла друге місце зі стрибків з жердиною. Перемогла білоруска Ірина Жук (4,66 м).

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Анастасія Бризгіна фінішувала шостою з бігу на 400 метрів (53,31 с). Перемогла Крістіне Ботлогетсве з Ботсвани (51,28 с).

Додамо, що днем раніше на змаганнях у Копенгагені Олена Колесниченко фінішувала шостою з бігу на 400 метрів з бар’єрами (57,94 с).

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