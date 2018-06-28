Украинская легкоатлетка победила на соревнованиях во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Представительница Украины Кристина Стуй победила на легкоатлетических соревнованиях "Meeting Stanislas" в Нанси, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики.
Стуй преодолела бег на дистанции 100 метров не только с лучшим результатом среди всех участниц, но и с новым личным рекордом - 11,22 с (ветер 0,2 м/с). Свое предыдущее достижение, установленное четыре года назад, она улучшила на две сотых секунды.
Также в призы попала Марина Килипко, которая с результатом 4,35 м заняла второе место по прыжкам с шестом. Победила белоруска Ирина Жук (4,66 м).
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Анастасия Брызгина финишировала шестой в беге на 400 метров (53,31 с). Победила Кристине Ботлогетсве из Ботсваны (51,28 с).
Добавим, что днем ранее на соревнованиях в Копенгагене Елена Колесниченко финишировала шестой в беге на 400 метров с барьерами (57,94 с).