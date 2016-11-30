Українська сировинна база дозволяє виробляти близько 4-5 тис. тонн урану на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вітчизняна сировинна база уранової руди в Україні дуже багата. Про це в інтерв’ю УНН повідомив науковець, провідний фахівець, екс-генеральний директор КП “Кіровгеологія”, лауреат Державної премії СРСР в області науки і техніки Анатолій Бакарджиєв.
Так, за словами А.Бакарджиєва, логічність розвитку урановидобування поза сумнівом, адже атомна енергетика — це і сьогодення, і майбутнє багатьох країн.
“Сировинна база урану, яка на сьогоднішній день є в Україні, вона дозволяє виробляти близько 4–5 тис. тонн урану протягом довгого періоду і бути продуцентом і постачальником цього урану до Європи.
Європа за рік споживає близько 18–19 тис. тонн урану. Закупає вона його у Австралії, у Канаді, в Африці. Це дуже далеко. До нас найближчі для ЄС шляхи і найлегший транспорт. Тобто, ми можемо собі брати ці 2,5 тис. тонн урану, які нам потрібні, а решту реалізовувати”, — сказав він.
Нагадаємо, щорічна потреба України в урані складає близько 2400 тон.
При цьому, Східний гірничо-збагачувальний комбінат (СхідГЗК) за січень-жовтень 2016 року виробив 810,5 тонн уранового концентрату з уранової руди, що на 14,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Експерти наголошують на необхідності залучення приватних інвесторів до урановидобутку в Україні, що дозволить реально наростити об’єми.
Так, за словами А.Калашник, розвідку уранових родовищ мають здійснювати вітчизняні інвестори з реєстрацією в Україні.