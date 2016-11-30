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Украинская сырьевая база позволяет производить около 4-5 тыс. тонн урана в год

Киев • УНН

 • 7140 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Отечественная сырьевая база урановой руды в Украине очень богатая. Об этом в интервью УНН сообщил ученый, ведущий специалист, экс-генеральный директор КП "Кировгеология", лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники Анатолий Бакарджиев.

Украинская сырьевая база позволяет производить около 4-5 тыс. тонн урана в год

Так, по словам А.Бакарджиева, логичность развития уранодобычи несомненна, ведь атомная энергетика - это и настоящее, и будущее многих стран.

"Сырьевая база урана, которая на сегодняшний день есть в Украине, она позволяет производить около 4-5 тыс. тонн урана в течение долгого периода и быть продуцентом и поставщиком этого урана в Европу.

Европа в год потребляет около 18-19 тыс. тонн урана. Закупает она его в Австралии, в Канаде, в Африке. Это очень далеко. К нам самые близкие для ЕС пути и самый легкий транспорт. То есть, мы можем себе брать эти 2,5 тыс. тонн урана, которые нам нужны, а остальные реализовывать ", - сказал он.

Напомним, ежегодная потребность Украины в уране составляет около 2400 тонн.

При этом, Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК) за январь-октябрь 2016 года произвел 810,5 тонн уранового концентрата из урановой руды, что на 14,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года .

Эксперты отмечают необходимость привлечения частных инвесторов к уранодобычи в Украине, что позволит реально нарастить объемы .

Так, по словам А.Калашник, разведку урановых месторождений должны осуществлять отечественные инвесторы с регистрацией в Украине.

О необходимости в инвесторе говорят и в Минэнерго .

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