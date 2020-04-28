Українська енергосистема працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 200,25 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"28 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків", - повідомили у НАЕК.
Зокрема:
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- Енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі та виведено в резерв з 21 квітня 2020 року.
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 131-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 13-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Украінської АЕС 13-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 745 МВт, РАЕС – 2 520 МВт, ЮУАЕС – 1 340 МВт, ХАЕС – 1 690 МВт.
"Минулої доби, 27 квітня, станціями вироблено 200,25 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 40,56 млн кВт-г електроенергії", - додали у компанії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.