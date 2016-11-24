Українська біатлоністка С.Тісєєва виступатиме під прапором Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Українська біатлоністка Сніжана Тісєєва отримала дозвіл на виступ та продовження кар’єри за збірну Молдови, інформує УНН з посиланням на прес-службу Федерації біатлону України.
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак підтвердив, що федерація дозволила спортсменці відразу почати виступати на міжнародному рівні.
Повідомляється, що перехід пов'язаний з тим, що С.Тісєєва народилася в Молдові і зараз там проживає її батько.
Нагадаємо, що на початку травня спортсменка разом із українським біатлоністом Артемом Тищенком потрапила в автомобільну аварію, після чого перенесла кілька серйозних операцій.
Як повідомляв УНН, з 27 листопада по 4 грудня відбудеться перший етап Кубка світу з біатлону в шведському Остерсунді.