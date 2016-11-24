Українська біатлоністка С.Тісєєва виступатиме під прапором Молдови

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак підтвердив, що федерація дозволила спортсменці відразу почати виступати на міжнародному рівні.

Повідомляється, що перехід пов'язаний з тим, що С.Тісєєва народилася в Молдові і зараз там проживає її батько.

Нагадаємо, що на початку травня спортсменка разом із українським біатлоністом Артемом Тищенком потрапила в автомобільну аварію, після чого перенесла кілька серйозних операцій.

Як повідомляв УНН, з 27 листопада по 4 грудня відбудеться перший етап Кубка світу з біатлону в шведському Остерсунді.