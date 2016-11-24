Украинская биатлонистка С.Тисеева будет выступать под флагом Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинская биатлонистка Снежана Тисеева получила разрешение на выступление и продолжение карьеры за сборную Молдовы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации биатлона Украины.
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подтвердил, что федерация разрешила спортсменке сразу начать выступать на международном уровне.
Сообщается, что переход связан с тем, что С.Тисеева родилась в Молдове и сейчас там проживает ее отец.
Напомним, что в начале мая спортсменка вместе с украинским биатлонистом Артемом Тищенко попала в автомобильную аварию, после чего перенесла несколько серьезных операций.
Как сообщал УНН, с 27 ноября по 4 декабря состоится первый этап Кубка мира по биатлону в шведском Остерсунде.