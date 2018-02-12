Українка Кривицька вперше в кар'єрі стала призеркою етапу Кубку світу з фехтування

Українка почала виступ відразу в турі прямого вибування під сьомим номером посіву в 1/64 фіналу. У стартовому поєдинку Кривицька здобула непросту перемогу над німкенею Анною Хорнішер з рахунком 13:12, після здобула перемогу над Наталі Моельхаузен з Бразилії, завершивши поєдинок 15:10, а в протистоянні за потрапляння до вісімки найкращих виявилася сильнішою італійки Мари Наварріа, обігравши опонентку 15:11.

У бою за 1/8 фіналу Кривицька вибила з боротьби лідера світового рейтингу Юлію Бєляєву з Естонії, перемігши з мінімальною перевагою 15:14. Шлях до фіналу українці перегородила 27-річна російська шпажистка Тетяна Андрюшина, яка закінчила бій з рахунком 15:5 на свою користь.

Відзначимо, що в тур прямого вибування турніру в Барселоні також вийшли Анфіса Почкалова, Ксенія Пантелєєва, Фейбі Бежура, а також Інна Бровко, але жодній з них не вдалося пробитися далі стадії 1/16 фіналу.

Додамо також, для Кривицької ця медаль стала першою на Кубку світу в індивідуальному заліку. Раніше найкращим результатом українки на міжнародному рівні була бронза світової першості в 2017 році.