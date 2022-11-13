Українка Байндл зіграє у фіналі турніру WTA

Деталі

Байндл у півфіналі змагань (№138 рейтингу WTA) здобула перемогу над посіяною під 2-м номером Данкою Ковінич з Чорногорії (№79) - 7:6 (7:3), 6:1). На корті тенісистки провели майже 2 години.

Суперницею Байндл у вирішальному матчі буде лідер "посіву" Маяр Шериф з Єгипту (№63), яка за 3 години обіграла американку Керолайн Доулхайд (№172) - 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:3).

Довідка

Фінал турніру у Чилі відбудеться 14 листопада.