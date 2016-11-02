Україні вдалося скоротити споживання газу на 7,2 млрд куб. м - Держенергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Протягом двох останніх опалювальних сезонів населенню, бюджетній сфері та підприємствам теплокомуненерго вдалося скоротити споживання газу та замістити його іншими видами палива на 7,2 млрд куб. м. Про це сказав голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
С.Савчук зазначив, що одне з показових досягнень останніх двох опалювальних сезонів – скорочення та заміщення 7,2 млрд куб. м газу населенням, бюджетною сферою та сектором ТКЕ.
"Цього досягли завдяки встановленню нових теплових потужностей, що працюють на інших видах палива та енергії, завдяки активній участі населення у програмі з енергоефективності, завдяки новому енергоефективному мисленню", - сказав він.
Голова Держенергоефективності також зауважив, що розроблено та зареєстровано у Верховній Раді законопроекти, які стимулюватимуть інвесторів впроваджувати проекти із заміщення газу. Крім того, додав він, створюються сприятливі умови для роботи бізнесу у відновлюваній енергетиці, а в регіонах країни є чимало успішно діючих "зелених" проектів.