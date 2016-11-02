Украине удалось сократить потребление газа на 7,2 млрд куб. м - Госэнергоэффективности

С.Савчук отметил, что одно из показательных достижений последних двух отопительных сезонов - сокращение и замещение 7,2 млрд куб. м газа населением, бюджетной сферы и сектора ТКЭ.

"Этого достигли благодаря установлению новых тепловых мощностей, работающих на других видах топлива и энергии, благодаря активному участию населения в программе по энергоэффективности, благодаря новому энергоэффективному мышлению", - сказал он.

Председатель Госэнергоэффективности также отметил, что разработаны и зарегистрированы в Верховной Раде законопроекты, которые будут стимулировать инвесторов внедрять проекты по замещению газа. Кроме того, добавил он, создаются благоприятные условия для работы бизнеса в возобновляемой энергетике, а в регионах страны есть немало успешно действующих "зеленых" проектов.