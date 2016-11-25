Українець Є.Коноплянка потрапив до символічної збірної тижня Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Атакувальний півзахисник збірної України та німецького “Шальке” Євген Коноплянка потрапив до команди тижня 5-го туру Ліги Європи, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Також до символічної зібрної потрапив захисники донецького “Шахтаря” Даріо Срна.
До складу символічної збірної увійшли:
Голкіпер: Руфф’є (Сент-Етьєн);
Захисники: Срна (Шахатр), Шкртел (Фенербахче), Коста (Спарта);
Півзахисники: ван де Беек (Аякс), Фортуніс (Олімпіакос), Тілеманс (Андерлехт), Коноплянка (Шальке);
Нападники: Джеко (Рома), Адуріс (Атлетік Б), Руні (Манчестер Юнайтед).
Нагадаємо, УЄФА назвав символічну збірну тижня Ліги Чемпіонів.