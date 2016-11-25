Украинец Е.Коноплянка попал в символическую сборную недели Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Атакующий полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка попал в команду недели 5-го тура Лиги Европы, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Также в символическую сборную попал защитники донецкого "Шахтера" Дарио Срна.
В состав символической сборной вошли:
Голкипер: Руффье (Сент-Этьен)
Защитники: Срна (Шахатр), Шкртел (Фенербахче), Коста (Спарта)
Полузащитники: Ван де Беек (Аякс), Фортунис (Олимпиакос), Тилеманс (Андерлехт), Коноплянка (Шальке)
Нападающие: Джеко (Рома), Адурис (Атлетик Б), Руни (Манчестер Юнайтед).
Напомним, УЕФА назвал символическую сборную недели Лиги Чемпионов.