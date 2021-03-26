Українець увійшов до топ-3 снайперів сезону Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Український біатлоніст Артем Тищенко став одним із трьох найкращих стрільців на етапах Кубка світу сезону-2020/2021, інформує УНН з посиланням на сайт Міжнародного союзу біатлоністів.
Деталі
27-річний українець зробив сумарно 164 постріли, з них 151 досяг мети. У процентному співвідношенні Тищенко закрив 92,1 відсотки мішеней. Після Тищенку наступними у відсотковому показнику серед українців йдуть Антон Дудченко (83) і Артем Прима (82).
Рівних у даному показнику не було австрійцю Сімону Едеру та німцю Сімону Шемпу у яких показник рівняється по 93,3 відсотка точних влучань.
Нагадаємо
Олімпійський чемпіон оголосив про завершення біатлонної кар'єри.