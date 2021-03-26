Українець увійшов до топ-3 снайперів сезону Кубку світу з біатлону

Деталі

27-річний українець зробив сумарно 164 постріли, з них 151 досяг мети. У процентному співвідношенні Тищенко закрив 92,1 відсотки мішеней. Після Тищенку наступними у відсотковому показнику серед українців йдуть Антон Дудченко (83) і Артем Прима (82).

Рівних у даному показнику не було австрійцю Сімону Едеру та німцю Сімону Шемпу у яких показник рівняється по 93,3 відсотка точних влучань.

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