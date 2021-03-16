Олімпійський чемпіон оголосив про завершення біатлонної кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Олімпійський чемпіон і 17-разовий призер чемпіонатів світу з біатлону Арнд Пайффер оголосив про завершення кар’єри, повідомляє УНН з посиланням на Instagram Асоціації лижних видів спорту Німеччини.
Деталі
33-річний німець повідомив, що піде зі спорту після закінчення нинішнього сезону. На заключному етапі Кубка світу в Естерсунді не виступить.
У цьому сезоні Пайффер став переможцем мас-старту на етапі Кубка світу в Хохфільцені. Всього в його активі 41 подіум на Кубках світу.
Примітно, що німецький біатлоніст є 5-разовим чемпіоном світу з біатлону. Ще Пайффер 12 разів підіймався на подіум за 6-ма срібними нагородами і стількома ж бронзовими.
Доповнення
Пайффер також відомий різкою критикою російських спортсменів за допінговий скандал, за що його навіть називали "відкритим ворогом Росії".