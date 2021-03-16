Олімпійський чемпіон оголосив про завершення біатлонної кар'єри

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33-річний німець повідомив, що піде зі спорту після закінчення нинішнього сезону. На заключному етапі Кубка світу в Естерсунді не виступить.

У цьому сезоні Пайффер став переможцем мас-старту на етапі Кубка світу в Хохфільцені. Всього в його активі 41 подіум на Кубках світу.

Примітно, що німецький біатлоніст є 5-разовим чемпіоном світу з біатлону. Ще Пайффер 12 разів підіймався на подіум за 6-ма срібними нагородами і стількома ж бронзовими.

Доповнення

Пайффер також відомий різкою критикою російських спортсменів за допінговий скандал, за що його навіть називали "відкритим ворогом Росії".