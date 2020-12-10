Українець увійшов до числа найкращих голкіперів групового етапу Ліги чемпіонів

Українець в 5 матчах “Шахтаря” на груповому етапі скоїв 23 сейви, що є четвертим показником серед всіх воротарів турніру.

Трубіна обігнали Мануель Нойер з “Баварії”, який за 5 поєдинків зробив 27 сейвів, і росіяни Гільєрме (“Локомотив”) і Матвій Сафонов (“Краснодар”) з 25 і 24 сейвами.

Зауважимо, що в дебютній для себе Лізі чемпіонів Трубін зумів не пропустити в трьох з п’яти поєдинках.