Украинец вошел в число лучших голкиперов группового этапа Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Страж ворот "Шахтера" Анатолий Трубин оказался в числе одних из лучших голкиперов группового этапа Лиги чемпионов по количеству сейвов, передает УНН со ссылкой сайт УЕФА.
Украинец в 5 матчах “Шахтера” на групповом этапе совершил 23 сейва, что является четвертым показателем среди всех вратарей турнира.
Трубина обогнали Нойер из “Баварии”, который за 5 поединков сделал 27 сейвов, и россияне Гильерме (“Локомотив”) и Матвей Сафонов (“Краснодар”) с 25 и 24 сейвами.
Заметим, что в дебютной для себя Лиге чемпионов Трубин сумел не пропустить в трех из пяти поединках.