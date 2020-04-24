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Українець став найрезультативнішим баскетболістом команди в матчі фіналу чемпіонату Тайваню

Київ • УНН

 • 12562 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У другому поєдинку фінальної серії чемпіонату Тайваню з баскетболу "Тайвань Бір" українського центрового Ігоря Зайцева зустрівся із БК "Юлонь Луксгень", передає кореспондент УНН.

У першій чверті вдаліше виявився клуб українця, який мав 5 очок перевагу. Згодо “Тайвань Бір” розвинув успіх до 11 балів різниці, однак потужний виступ у другій половині другої чверті вивів суперника в лідері по завершенню половини матчу — 48:45.

Надалі усі спроби “Тайвань Бір” наздогнати опонентів не реалізувались— виграш “Юлонь” (89:83).

Зайцев став найкращим скорером свого колективу та оформив дабл-дабл — 17 очок (8/13 з гри, 1/2 штарфні), 13 підбирань, 6 передач і блок-шот.

Примітно, що серія стартувала одразу з рахунку 1:0 на користь “Тайвань Бір” (завдяки перемозі в регулярному чемпіонаті), тому зараз результат 2:1 на користь “Юлонь”. Фінальна серія триватиме до 4-х перемог одного з клубів.

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