Українець намагався вивезти до Туреччини 15 кг чорної ікри
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сьогодні співробітники Держприкордонслужби та СБУ під час спільних оперативних заходів в міжнародному аеропорту “Бориспіль” не допустили незаконного переміщення через кордон 15 кілограмів чорної ікри. Про це УНН повідомила прес-офіцер ОКПП “Київ” Світлана Савчук.
“Вивезти делікатесний продукт з приховуванням від прикордонно-митного контролю намагався українець 1970 року народження. З коштовним багажем чоловік прямував на рейс, що мав відлітати до Туреччини. Попередня сума оцінка виявленої ікри склала близько 15 тисяч доларів США”, — йдеться у повідомленні.
Наразі на особу складено матеріали про порушення митних правил за ст.458 МКУ (Порушення митних правил).
Нагадаємо, 28 березня правоохоронці затримали митника, який вимагав від громадянина 1 тис. 100 євро.
Під час отримання частини грошових коштів у сумі 350 євро митника було затримано за місцем несення служби в аеропорту “Бориспіль”. Вказані кошти співробітник Київської митниці ДФС вимагав від громадянина за купівлю товарів в обхід митних платежів.