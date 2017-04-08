Украинец пытался вывезти в Турцию 15 кг черной икры

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 89249 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113545 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172038 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126422 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122868 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115848 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106362 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107417 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Украинец пытался вывезти в Турцию 15 кг черной икры

Украинец пытался вывезти в Турцию 15 кг черной икры

Киев  •  УНН

 • 16370 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сегодня сотрудники Госпогранслужбы и СБУ во время совместных оперативных мероприятий в международном аэропорту “Борисполь” не допустили незаконного перемещения через границу 15 килограммов черной икры. Об этом УНН сообщила пресс-офицер ОКПП “Киев” Светлана Савчук.

"Вывезти деликатесный продукт с сокрытием от погранично-таможенного контроля пытался украинец 1970 года рождения. С ценным багажом человек направлялся на рейс, который должен был улетать в Турцию. Предварительная сумма оценки обнаруженной икры составила около 15 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Сейчас на злоумышленника составлены материалы о нарушении таможенных правил по ст.458 ТКУ (Нарушение таможенных правил).

Напомним, 28 марта правоохранители задержали таможенника, который требовал от гражданина 1 тыс. 100 евро.

При получении части денежных средств в сумме 350 евро таможенника задержали по месту несения службы в аэропорту "Борисполь". Указанные средства сотрудник Киевской таможни ГФС требовал от гражданина за покупку товаров в обход таможенных платежей.

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