Украинец пытался вывезти в Турцию 15 кг черной икры

"Вывезти деликатесный продукт с сокрытием от погранично-таможенного контроля пытался украинец 1970 года рождения. С ценным багажом человек направлялся на рейс, который должен был улетать в Турцию. Предварительная сумма оценки обнаруженной икры составила около 15 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Сейчас на злоумышленника составлены материалы о нарушении таможенных правил по ст.458 ТКУ (Нарушение таможенных правил).

Напомним, 28 марта правоохранители задержали таможенника, который требовал от гражданина 1 тыс. 100 евро.

При получении части денежных средств в сумме 350 евро таможенника задержали по месту несения службы в аэропорту "Борисполь". Указанные средства сотрудник Киевской таможни ГФС требовал от гражданина за покупку товаров в обход таможенных платежей.