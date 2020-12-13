Українець Лень дебютував за “Торонто Репторс”

Початок матчу не задався для “Торонто” — 8:26. Однак в середині другої чверті канадці вже передували у рахунку — 47:44.

Вперше на паркеті наш “бігмен” з’явився тільки з початком третьої чверті. За свої 8:30 хвилини він встиг пробити шість штрафних, з яких у ціль потрапили всього три. Також в його активі 3 підбирання, 2 перехоплення і блок-шот.

Додамо, що 15 грудня “Торонто” вдруге зіграє із “Шарлотт”.