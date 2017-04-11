Українець Х.Боломбой допоміг "Юті" обіграти лідера НБА

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. "Юта Джаз" на виїзді здобула перемогу над "Голден Стейт Ворріорс" з рахунком 105:99 в матчі регулярного чемпіонату НБА, повідомляє УНН.

Впродовж баталії команди не відпускали один одного далеко у рахунку, проте 13 набраних очок в останній чверті захисника "Джаз" Джо Джонсона та більш успішна кінцівка призвела до поразки кращої команди регулярного сезону ("Ворріорс").

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник "Голден Стейт" Стефан Каррі, який набрав 28 очок, а Кевін Дюрант оформив дабл-дабл (16 очок, 10 підбирань). У складі "Юти" 20 очок на рахунку Джорджа Хілла, а центровий збірної Франції Руді Гобер відзначився дабл-даблом - 17 очок і 18 підбирань.

Примітно, що кредит довіри від наставника "Юти" Квіна Снайдера отримав український форвард Хоель Боломбой. Уродженець Донецька провів на паркеті 14:46 хвилини за які зумів відзначитися ефектним слем-данком та блок-шотом – 2 очки (1/2 двоочкові, 0/1 триочкові), 6 підбирань, 1 блок-шот.

Варто відзначити, що для Х.Боломбоя матч став найкращим в кар'єрі НБА за кількістю підбирань. У попередніх 11 проведених поєдинках в НБА українець не набирав більше 3-х відскоків в окремо взятій грі.

Додамо, що обидва клуби гарантували собі вихід у плей-оф від Західної конференції НБА – "Голден Стейт" посідає 1 місце, "Юта" – 5-те.

Українські Національні Новини

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