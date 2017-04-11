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Украинец Х.Боломбой помог "Юте" обыграть лидера НБА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. "Юта Джаз" на выезде одержала победу над "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 105:99 в матче регулярного чемпионата НБА, сообщает УНН.

В течение баталии команды не отпускали друг друга далеко в счете, однако 13 набранных очков в последней четверти защитника "Джаз" Джо Джонсона и более успешная концовка привела к поражению лучшей команды регулярного сезона ("Уорриорз").

Самым результативным игроком матча стал защитник "Голден Стэйт" Стефан Карри, который набрал 28 очков, а Кевин Дюрант оформил дабл-дабл (16 очков, 10 подборов). В составе "Юты" 20 очков на счету Джорджа Хилла, а центровой сборной Франции Руди Гобер отметился дабл-даблом - 17 очков и 18 подборов.

Примечательно, что кредит доверия от наставника "Юты" Квина Снайдера получил украинский форвард Хоэль Боломбой. Уроженец Донецка провел на паркете 14:46 минуты за которые сумел отличиться эффектным слэм-данком и блок-шотом - 2 очка (1/2 двухочковые, 0/1 трехочковые), 6 подборов, 1 блок-шот.

Стоит отметить, что для Х.Боломбоя матч стал лучшим в карьере НБА по количеству подборов. В предыдущих 11 проведенных поединках в НБА украинец не набирал больше 3-х отскоков в отдельно взятой игре.

Добавим, что оба клуба гарантировали себе выход в плей-офф от Западной конференции НБА - "Голден Стэйт" занимает 1 место, "Юта" - 5-е.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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