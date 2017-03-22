Україна звернулась до ПАРЄ щодо візиту П.Аграмунта з російськими депутатами до Сирії - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
“Делегація українська в ПАРЄ, ми звернулися вже до наших колег, підготували листа відповідного до Бюро ПАРЄ і будемо обов’язково дуже серйозно піднімати це питання”, — сказав О.Гончаренко.
Він підкреслив, що не вперше президент ПАРЄ П.Аграмунт “робить такі речі”.
При цьому, за інформацією нардепа, візит президента ПАРЄ разом з делегацією Держдуми РФ до Сирії ще триває.
О.Гончаренко також не виключив, що на цей візит відреагує і український парламент.
Як повідомляв УНН, за словами голови української делегації в ПАРЄ Володимира Ар’єва, делегати Парламентської асамблеї Ради Європи шоковані візитом свого президента Педро Аграмунта до Сирії на запрошення російських депутатів.
Зазначимо, російські ЗМІ повідомляли, депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом сьогодні прибули до Сирії. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентаріїв з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.