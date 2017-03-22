Украина обратилась в ПАСЕ относительно визита П.Аграмунта с российскими депутатами в Сирию - нардеп

"Делегация украинская в ​​ПАСЕ, мы обратились уже к нашим коллегам, подготовили письмо соответствующее Бюро ПАСЕ и будем обязательно очень серьезно поднимать этот вопрос", - сказал А.Гончаренко.

Он подчеркнул, что впервые президент ПАСЕ П.Аграмунт "делает такие вещи".

При этом, по информации нардепа, визит президента ПАСЕ вместе с делегацией Госдумы РФ в Сирию продолжается.

А.Гончаренко также не исключил, что на этот визит отреагирует и украинский парламент.

Как сообщал УНН, по словам главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева, делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы шокированы визитом своего президента Педро Аграмунта в Сирию по приглашению российских депутатов.

Отметим, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его главой Педро Аграмунтом сегодня прибыли в Сирию. С европейской стороны, по данным росЗМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.