Украина обратилась в ПАСЕ относительно визита П.Аграмунта с российскими депутатами в Сирию - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ относительно визита президента Ассамблеи Педро Аграмунта в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
"Делегация украинская в ПАСЕ, мы обратились уже к нашим коллегам, подготовили письмо соответствующее Бюро ПАСЕ и будем обязательно очень серьезно поднимать этот вопрос", - сказал А.Гончаренко.
Он подчеркнул, что впервые президент ПАСЕ П.Аграмунт "делает такие вещи".
При этом, по информации нардепа, визит президента ПАСЕ вместе с делегацией Госдумы РФ в Сирию продолжается.
А.Гончаренко также не исключил, что на этот визит отреагирует и украинский парламент.
Как сообщал УНН, по словам главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева, делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы шокированы визитом своего президента Педро Аграмунта в Сирию по приглашению российских депутатов.
Отметим, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его главой Педро Аграмунтом сегодня прибыли в Сирию. С европейской стороны, по данным росЗМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.