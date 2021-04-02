Україна здобула дві ліцензії на Олімпійські ігри у фігурному катанні

Деталі

Наразі забезпечено участь українських спортсменів у чоловічому одиночному катанні та спортивних танцях на льоду (по одній квоті). За олімпійські "перепустки" в жіночому одиночному катанні та парному катанні фігуристи матимуть можливість поборотися на міжнародному турнірі "Nebelhorn Trophy" в Оберстдорфі (Німеччина).

Ліцензії на зимові Ігри-2022 для української команди вибороли одиночник Іван Шмуратко та танцювальний дует Олександра Назарова/Максим Нікітін.

Зауважимо, що за результатами ЧС-2021, згідно з правилами ISU, визначено по 24 квоти для чоловічого та жіночого одиночного катання, 16 – для парного катання та 19 – для спортивних танців на льоду.

Довідка

У чоловічому світовому рейтингу фігуристів найкращий з українців Іван Шмуратко займає 39-те місце, а серед жінок – Марина Жданович (150).