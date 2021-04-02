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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 48733 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 67413 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Украина получила две лицензии на Олимпийские игры в фигурном катании

Украина получила две лицензии на Олимпийские игры в фигурном катании

Киев  •  УНН

 • 30899 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. На чемпионате мира по фигурному катанию, который недавно завершился в Стокгольме, украинские фигуристы получили всего две квоты на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.

Детали

Сейчас обеспечено участие украинских спортсменов в мужском одиночном катании и спортивных танцах на льду (по одной квоте). За олимпийские "пропуска" в женском одиночном катании и парном катании фигуристы смогут побороться на международном турнире "Nebelhorn Trophy" в Оберстдорфе (Германия).

Лицензии на зимние Игры-2022 для украинской команды завоевали одиночник Иван Шмуратко и танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин.

Заметим, что по результатам ЧМ-2021, согласно правилам ISU, определены по 24 квоты для мужского и женского одиночного катания, 16 - для парного катания и 19 - для спортивных танцев на льду.

Справка

В мужском мировом рейтинге фигуристов лучший из украинцев Иван Шмуратко занимает 39-е место, а среди женщин - Марина Жданович (150).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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