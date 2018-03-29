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Україна збільшила переробку винограду на виноматеріали

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. За підсумками 2017 року переробка винограду на виноматеріали виросла в країні на 7%, у порівнянні з 2016 роком, передає УНН з посиланням на дані консалтингової агенції Pro Consulting.

Відзначається, що найбільше зростання цього показника відбулося в Одеській і Херсонській областях - на 32,5% і 24,2% відповідно.

"Трохи здали позиції винороби Миколаївської області, випустивши в минулому році виноматеріалів на 10,6% менше, ніж роком раніше", - відзначили в компанії.

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Також повідомляється, що зростання в українському виноробстві сталося на тлі скорочення виробництва вина в Європі. Через аномальну погоду в Італії, Франції, Іспанії обсяг випуску вин у 2017 році опинився на найнижчій позначці з 1961 року.

У зв'язку з цим, експерти прогнозують зростання цін на вина низьких і середніх цінових діапазонів.

"Ситуація, що виникла, дає додатковий шанс українським виробникам для нарощування експорту", - підкреслили в Pro Consulting.

Раніше прогнози про можливості збільшення експорту українського вина були озвучені маркетинг-директором компанії Beverage Trading Company Олексієм Безуглим.

За його словами, "винна європейська криза", по суті, створила "вікно можливостей" для виноробства таких країн як Грузія, Молдова, можливо Вірменія, а також Україна.

"Думаю, що "винна європейська криза" - це шанс для виробників з країн СНД наростити експортні позиції, вийти на нові ринки, завоювати свого споживача. Для цього, звичайно, ми повинні запропонувати Європі якість та ексклюзивність. І у нас це є", - додав він.

Відзначимо, що сьогодні такі прогнози експертів вже почали збуватися - за підсумками минулого року Україна практично вдвічі наростила експорт вина в країни ЄС.

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