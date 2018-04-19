Україна завдяки НАТО посилить Сили спецоперацій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Збройні сили України завдяки досвіду НАТО посилять Сили спеціальних операцій. Про це написав на своїй сторінці у Facebook начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко за підсумками засідання Військового комітету НАТО в Україні, передає УНН.
За словами начальника Генштабу, виїзне засідання Військового комітету НАТО в Україні свідчить про спільне виконання таких важливих стратегічних завдань як: колективна безпека, реагування на кризи, проекція стабільності шляхом поглиблення співробітництва.
“Збройні Сили України відчувають підтримку партнерів з НАТО в питаннях досягнення сумісності та посилення оперативних спроможностей. Ми спільно з партнерами покращимо підготовку військ, розвинемо сержантський корпус і посилимо Сили спеціальних операцій на основі отриманого бойового досвіду”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, вперше в історії виїзне засідання Військового комітету НАТО відбулося в Україні.