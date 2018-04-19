Украина благодаря НАТО усилит Силы спецопераций

По словам начальника Генштаба, выездное заседание Военного комитета НАТО в Украине свидетельствует о совместном выполнении таких важных стратегических задач как: коллективная безопасность, реагирование на кризисы, проекция стабильности путем углубления сотрудничества.

"Вооруженные Силы Украины чувствуют поддержку партнеров по НАТО в вопросах достижения совместимости и усиления оперативных возможностей. Мы совместно с партнерами улучшим подготовку войск, разовьем сержантский корпус и усилим Силы специальных операций на основе полученного боевого опыта", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, впервые в истории выездное заседание Военного комитета НАТО произошло в Украине.