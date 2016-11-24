Україна зацікавлена у розширенні співпраці із Угорщиною в енергетичній сфері
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна зацікавлена у розвитку співробітництва із Угорщиною у сфері енергетики. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
На думку В.Гройсмана, обсяги замовлень газу Україною можуть бути збільшені. У цьому контексті він висловив необхідність проведення спільних консультацій.
Також Прем’єр-міністр України торкнувся питання проекту щодо спорудження LNG-терміналу на острові Крк у Хорватії та підкреслив перспективність реалізації такого проекту. Сторони обговорили можливості постачання скрапленого газу територією Угорщини до України.
“Україна розраховує на взаємодію в контексті модернізації української ГТС та протидії будівництву Північного потоку-2”, наголосив Прем’єр-міністр.
Окремо В.Гройсман висловив зацікавлення та готовність українських експертів долучитися до робіт з будівництва нових реакторів Пакшської АЕС.