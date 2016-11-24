Украина заинтересована в расширении сотрудничества с Венгрией в энергетической сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Венгрией в сфере энергетики. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
По мнению В.Гройсмана, объемы заказов газа Украиной могут быть увеличены. В этом контексте он выразил необходимость проведения совместных консультаций.
Также Премьер-министр Украины затронул вопрос проекта по сооружению LNG-терминала на острове Крк в Хорватии и подчеркнул перспективность реализации такого проекта. Стороны обсудили возможности поставок сжиженного газа по территории Венгрии в Украину.
"Украина рассчитывает на взаимодействие в контексте модернизации украинской ГТС и противодействие строительству Северного потока-2", - подчеркнул Премьер-министр.
Отдельно В.Гройсман выразил заинтересованность и готовность украинских экспертов приобщиться к работам по строительству новых реакторов Пакшской АЭС.