Україна заповнила свої ПСГ газом на 65%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 25 вересня збільшився до 20,122 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 64,66 млн куб. м газу.
З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.
При цьому в даних за 25 вересня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 42,55 млн куб. м, з Угорщини - 18,78 млн куб. м, з Польщі - 4,12 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 65%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз у вересні на 3% знизить ціну на газ для потреб населення - до 4493,64 грн за тис. куб. м.