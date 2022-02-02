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Україна залишається стратегічним партнером глобальної продовольчої безпеки попри зовнішні загрози - UBTA

Україна залишається стратегічним партнером глобальної продовольчої безпеки попри зовнішні загрози - UBTA

Київ • УНН

 • 25279 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Україна відіграє ключову роль у збереженні та підтримці глобальної продовольчої безпеки. Про це заявив керівник брюссельського офісу UBTA Назар Бобицький, передає УНН із посиланням на пресслужбу асоціації.

Цитата

"Українські виробники продовжують працювати над виконанням контрактних зобов’язань, в тому числі і щодо експортних контрактів", - зазначив він.

Деталі

Разом з тим, Бобицький висловив побоювання щодо розхитування продовольчої безпеки на Близькому Сході та в Африці у разі якщо Росія розпалить в Україні ще один збройний конфлікт, додав він.

"Існують певні ризики зриву контрактів, які перебувають поза межами контролю наших виробників. Якщо є, наприклад, фізичний ризик військових дій і загроза робітникам підприємств", - сказав Бобицький.

У цілому, сьогодні відносно незначна частка загального імпорту агропродовольчої продукції в ЄС надходить з України. Так, український експорт становив 4,9% загального імпорту агропродовольчих товарів ЄС у 2020 році, нагадав Бобицький.

"Відтак було б перебільшенням говорити, що ЄС дуже залежить від української агропродукції. А експорт продовольства та агроторгівля у Європі дуже диверсифіковані", - уточнив він.

Водночас важливо враховувати постачання для окремих напрямів, каже Бобицький.

"Наприклад, 88 % соняшникової олії до ЄС надходить з України. Близько 49% імпорту кукурудзи в ЄС походить з України; для імпорту ріпаку цей показник становить 41 %", - резюмував він.

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