Україна залишається стратегічним партнером глобальної продовольчої безпеки попри зовнішні загрози - UBTA
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Україна відіграє ключову роль у збереженні та підтримці глобальної продовольчої безпеки. Про це заявив керівник брюссельського офісу UBTA Назар Бобицький, передає УНН із посиланням на пресслужбу асоціації.
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"Українські виробники продовжують працювати над виконанням контрактних зобов’язань, в тому числі і щодо експортних контрактів", - зазначив він.
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Разом з тим, Бобицький висловив побоювання щодо розхитування продовольчої безпеки на Близькому Сході та в Африці у разі якщо Росія розпалить в Україні ще один збройний конфлікт, додав він.
"Існують певні ризики зриву контрактів, які перебувають поза межами контролю наших виробників. Якщо є, наприклад, фізичний ризик військових дій і загроза робітникам підприємств", - сказав Бобицький.
У цілому, сьогодні відносно незначна частка загального імпорту агропродовольчої продукції в ЄС надходить з України. Так, український експорт становив 4,9% загального імпорту агропродовольчих товарів ЄС у 2020 році, нагадав Бобицький.
"Відтак було б перебільшенням говорити, що ЄС дуже залежить від української агропродукції. А експорт продовольства та агроторгівля у Європі дуже диверсифіковані", - уточнив він.
Водночас важливо враховувати постачання для окремих напрямів, каже Бобицький.
"Наприклад, 88 % соняшникової олії до ЄС надходить з України. Близько 49% імпорту кукурудзи в ЄС походить з України; для імпорту ріпаку цей показник становить 41 %", - резюмував він.