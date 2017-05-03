Україна закачала з початку року удвічі більше газу до ПСГ — “Укртрансгаз”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Україна з січня по квітень 2017 року закачала до підземних сховищ газу (ПСГ) 0,6 млрд куб.м, що у два рази більше, ніж за цей період минулого року. Про це повідомив УНН прес-секретар ПАТ “Укртрансгаз” Максим Білявський.
“З січня по квітень місяць в газосховища України було закачано 0,6 млрд куб.м блакитного палива, що у два рази більше, аніж за аналогічний період минулого року”, — розповів М.Білявський.
Як повідомляв УНН, Україна з 1 травня 2017 року збільшила добове закачування газу до підземних сховищ до 41 млн куб. м, в тому числі збільшила імпорт палива з ЄС до 35,3 млн куб. м газу на добу.
За даними “Укртрансгазу”, станом на 1 травня 2017 року обсяги газу в підземних сховищах України збільшилися до 8,477 млрд куб.м.