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Україна з початку року імпортувала помідорів на понад 62 млн доларів

Київ • УНН

 • 5522 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. З початку поточного року Україна завезла свіжих та охолоджених помідорів на суму понад 62 млн дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на митну статистику.

Найбільшим імпортером помідорів до України стала Туреччина – за перші два квартали поточного року в Україну було завезено з цієї країни помідорів на суму понад 50 млн доларів. На другому місці Польща, яка імпортувала до України помідорів на понад 6,6 млн доларів, замикають трійку лідерів Надерланди – понад 2 млн доларів.

Україна ж експортувала свій товар на загальну суму трохи більше ніж 1,5 млн доларів. Лідерами експорту стали Польща та Білорусь (867 тис. дол. та майже 555 тис. дол. відповідно).

Нагадаємо, експерт розповів, на врожайність яких фруктів та овочів негативно вплинула погода.

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