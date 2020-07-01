Украина с начала года импортировала помидоров на более 62 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. С начала текущего года Украина завезла свежих и охлажденных помидоров на сумму более 62 млн долл. Об этом сообщает со ссылкой на таможенную статистику.
Крупнейшим импортером помидоров в Украину стала Турция - за первые два квартала текущего года в Украину было ввезено из этой страны помидоров на сумму более 50 млн долларов. На втором месте Польша, которая импортировала в Украину помидоров на более 6600000 долларов, замыкает тройку лидеров Надерланды - более 2 млн долларов.
Украина же экспортировала свой товар на общую сумму чуть более 1500000 долларов. Лидерами экспорта стали Польша и Беларусь (867 тыс. Долл. И почти 555 тыс. Долл. Соответственно).
Напомним, эксперт рассказал, на урожайность которых фруктов и овощей негативно повлияла погода .