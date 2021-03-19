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Україна, ймовірно, вимагатиме довідки про негативний ПЛР-тест у всіх іноземців - МОЗ

Київ • УНН

 • 13526 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Уряд наступного тижня має розглянути зміни до постанови, які передбачають необхідність іноземцям надавати негативний ПЛР-тест на COVID-19 при в’їзді до України. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, виступаючи в стінах Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Щодо довідки про негативний результат тесту ПЛР, Міністерством охорони здоров’я вже винесено на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачають. Впевнений, на найближчому засіданні уряду це питання буде розглянуто, і всі громадяни інших країн, які в’їжджають в Україну незалежно від рівня захворюваності в їхніх країнах, повинні будуть надати довідку, що не більше ніж за 48 годин зробили тест ПЛР і мають негативний результат”, — сказав Степанов.

Довідково

На сьогодні в Україні діє постанова Кабінету Міністрів від 09.12.2020 № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Відповідно до постанови, самоізоляції підлягають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перетинають державний кордон та прибули з держав або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19.

Виключенням є, зокрема, особи, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону.

Особи, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи “Вдома”. У разі неможливості встановлення такого мобільного додатку особа підлягає обсервації.

Строк самоізоляції становить 14 днів.

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