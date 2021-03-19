Україна, ймовірно, вимагатиме довідки про негативний ПЛР-тест у всіх іноземців - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Уряд наступного тижня має розглянути зміни до постанови, які передбачають необхідність іноземцям надавати негативний ПЛР-тест на COVID-19 при в’їзді до України. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, виступаючи в стінах Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
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“Щодо довідки про негативний результат тесту ПЛР, Міністерством охорони здоров’я вже винесено на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачають. Впевнений, на найближчому засіданні уряду це питання буде розглянуто, і всі громадяни інших країн, які в’їжджають в Україну незалежно від рівня захворюваності в їхніх країнах, повинні будуть надати довідку, що не більше ніж за 48 годин зробили тест ПЛР і мають негативний результат”, — сказав Степанов.
Довідково
На сьогодні в Україні діє постанова Кабінету Міністрів від 09.12.2020 № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.
Відповідно до постанови, самоізоляції підлягають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перетинають державний кордон та прибули з держав або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19.
Виключенням є, зокрема, особи, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону.
Особи, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи “Вдома”. У разі неможливості встановлення такого мобільного додатку особа підлягає обсервації.
Строк самоізоляції становить 14 днів.