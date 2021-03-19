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Украина, вероятно, потребует справки о негативном ПЦР-тесте у всех иностранцев - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 13496 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Правительство на следующей неделе рассмотреть изменения в постановление, которые предусматривают необходимость иностранцам предоставлять негативный ПЦР-тест на COVID-19 при въезде в Украину. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, выступая в стенах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Относительно справки об отрицательном результате теста ПЦР, Министерством здравоохранения уже вынесены на рассмотрение правительства изменения в постановление, которые это предусматривают. Уверен, на ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен, и все граждане других стран, въезжающие в Украину независимо от уровня заболеваемости в их странах, должны будут предоставить справку, что не более чем за 48 часов сделали тест ПЦР и имеют отрицательный результат”, — сказал Степанов.

Справка

На сегодня в Украине действует постановление Кабинета Министров от 09.12.2020 № 1236 “Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”.

Согласно постановлению, самоизоляции подлежат граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, пересекающих государственную границу и прибыли из государств или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

Исключением являются, в частности, лица, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Лица, подлежащие самоизоляции в связи с пересечением государственной границы, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы “Вдома”. В случае невозможности установления такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации.

Срок самоизоляции составляет 14 дней.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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