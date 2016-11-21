Україна взяла курс на створення системи профілактики онкологічних захворювань - МОЗ

Так, за словами Р.Ілика, сьогодні Україна вже заклала основу для створення системи профілактики онкологічних захворювань. Мова іде про створення Центру громадського здоров’я, який передбачає динамічну і потужну роботу за вказаним напрямком.

“У провідних країнах світу сьогодні існують так звані інститути громадського здоров’я. Головним завданням таких відомств є превентивний профілактичний напрямок. Адже розуміння суспільства, що здоров’я — це основний пріоритет і що ним не можна нехтувати — пріоритетний напрямок, якому приділяють неабияку увагу розвинені країни. В Україні, до речі, створено інститут на національному рівні. Я кажу про Центр громадського здоров’я, він буде потужно і динамічно розвиватися у напрямку профілактики захворювань, зокрема онкологічних”, — розповів він.

Р.Ілик також відзначив, що кожен українець має свідомо і відповідально ставитися до свого здоров’я, як до найголовнішої цінності. Такий підхід покращить імідж України на міжнародному рівні і допоможе ввійти до клубу довгожителів.

“Головне, щоб кожна людина зрозуміла, що її здоров’я — це її пріоритет і цим не можна нехтувати. Тому кожен повинен розуміти, що наприклад, у нього є спадкова схильність до чогось, чи що вже є перші симптоми чи прояви. То краще, швидше і ефективніше провести попереднє обстеження, в тому числі, і рентгенографічну, флюорографічну і комп’ютерну томографія, і таке інше, якщо про це говорить фахівець. І не треба нехтувати ні в якому випадку профілактичними оглядами. В нас, дуже часто, такі огляди зводяться до банальних методів обстеження, а потрібно розуміти, що власне ці профілактичні огляди — це і є той ключовий момент, коли у ході нього можна виявити захворювання на ранній стадії”, — пояснив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на разі, в Україні не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.

Так, за словами завідуючого амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимира Тихонова, відсутня єдина, розроблена, затверджена та контрольована програма дій: первинна ланка медичної допомоги не забезпечена онкологами, а роботодавці не мотивовані до регулярного контролю за станом здоров’я працівників.

“Все що ми можемо побачити, це — періодичні борди від локальних закладів охорони здоров’я, не чисельні виїзди єдиного на всю країну мобільного мамографа у деякі області України, профогляди на великих підприємствах. Та все це — не є системою”, — сказав В.Тихонов.

Лікар додав, що системно над профілактикою онкозахворювань працюють приватні медичні заклади, бо мають для цього спеціальні програми.