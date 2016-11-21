Україна взяла курс на створення системи профілактики онкологічних захворювань - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На сьогодні в усіх провідних країнах світу працюють інститути громадського здоров'я, головним та першочерговим завданням яких є профілактика захворювань. Про це у коментарі УНН повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик.
Так, за словами Р.Ілика, сьогодні Україна вже заклала основу для створення системи профілактики онкологічних захворювань. Мова іде про створення Центру громадського здоров’я, який передбачає динамічну і потужну роботу за вказаним напрямком.
“У провідних країнах світу сьогодні існують так звані інститути громадського здоров’я. Головним завданням таких відомств є превентивний профілактичний напрямок. Адже розуміння суспільства, що здоров’я — це основний пріоритет і що ним не можна нехтувати — пріоритетний напрямок, якому приділяють неабияку увагу розвинені країни. В Україні, до речі, створено інститут на національному рівні. Я кажу про Центр громадського здоров’я, він буде потужно і динамічно розвиватися у напрямку профілактики захворювань, зокрема онкологічних”, — розповів він.
Р.Ілик також відзначив, що кожен українець має свідомо і відповідально ставитися до свого здоров’я, як до найголовнішої цінності. Такий підхід покращить імідж України на міжнародному рівні і допоможе ввійти до клубу довгожителів.
“Головне, щоб кожна людина зрозуміла, що її здоров’я — це її пріоритет і цим не можна нехтувати. Тому кожен повинен розуміти, що наприклад, у нього є спадкова схильність до чогось, чи що вже є перші симптоми чи прояви. То краще, швидше і ефективніше провести попереднє обстеження, в тому числі, і рентгенографічну, флюорографічну і комп’ютерну томографія, і таке інше, якщо про це говорить фахівець. І не треба нехтувати ні в якому випадку профілактичними оглядами. В нас, дуже часто, такі огляди зводяться до банальних методів обстеження, а потрібно розуміти, що власне ці профілактичні огляди — це і є той ключовий момент, коли у ході нього можна виявити захворювання на ранній стадії”, — пояснив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на разі, в Україні не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.
Так, за словами завідуючого амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимира Тихонова, відсутня єдина, розроблена, затверджена та контрольована програма дій: первинна ланка медичної допомоги не забезпечена онкологами, а роботодавці не мотивовані до регулярного контролю за станом здоров’я працівників.
“Все що ми можемо побачити, це — періодичні борди від локальних закладів охорони здоров’я, не чисельні виїзди єдиного на всю країну мобільного мамографа у деякі області України, профогляди на великих підприємствах. Та все це — не є системою”, — сказав В.Тихонов.
Лікар додав, що системно над профілактикою онкозахворювань працюють приватні медичні заклади, бо мають для цього спеціальні програми.