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Украина взяла курс на создание системы профилактики онкологических заболеваний - МОЗ

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. На сегодня во всех ведущих странах мира работают институты общественного здоровья, главным и первоочередным заданием которых является профилактика заболеваний. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

Украина взяла курс на создание системы профилактики онкологических заболеваний - МОЗ

Так, по словам Р.Илыка, сегодня Украина уже заложила основу для создания системы профилактики онкологических заболеваний. Речь идет о создании Центра общественного здоровья, который предусматривает динамическую и мощную работу по указанным направлениям.

"В ведущих странах мира сегодня существуют так называемые институты общественного здоровья. Главной задачей таких ведомств является превентивное профилактическое направление. Ведь понимание общества, что здоровье - это основной приоритет и им нельзя пренебрегать - приоритетное направление, которому уделяют большое внимание развитые страны. В Украине, кстати, создан институт на национальном уровне. Я говорю о Центре общественного здоровья, он будет мощно и динамично развиваться в направлении профилактики заболеваний, в частности онкологических", - рассказал он.

Р.Илык также отметил, что каждый украинец должен сознательно и ответственно относиться к своему здоровью, как к главной ценности. Такой подход улучшит имидж Украины на международном уровне и поможет войти в клуб долгожителей.

"Главное, чтобы каждый человек понял, что его здоровье - это его приоритет и этим нельзя пренебрегать. Поэтому каждый должен понимать, что, например, у него есть наследственная предрасположенность к чему-то, или уже есть первые симптомы или проявления. То лучше, быстрее и эффективнее провести предварительное обследование, в том числе, и рентгенографическую, флюорографическую и компьютерную томографию и так далее, если об этом говорит специалист. И не надо пренебрегать ни в коем случае профилактическими осмотрами. У нас очень часто, такие обзоры сводятся к банальным методам обследования, а нужно понимать, что именно эти профилактические осмотры - это и есть тот ключевой момент, когда в ходе него можно выявить заболевание на ранней стадии", - пояснил он.

Напомним, как сообщал УНН, на данный момент в Украине не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.

Так, по словам заведующего амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимира Тихонова, отсутствует единая, разработанная, утвержденная и контролируемая программа действий: первичное звено медицинской помощи не обеспечено онкологами, а работодатели не мотивированы к регулярному контролю за состоянием здоровья работников.

"Все что мы можем увидеть, это - периодические борды от локальных учреждений здравоохранения, немногочисленны выезды единственного на всю страну мобильного маммографа в некоторые области Украины, профосмотры на крупных предприятиях. И все это - не является системой", - сказал В.Тихонов.

Врач добавил, что системно над профилактикой онкозаболеваний работают частные медицинские учреждения, поскольку имеют для этого специальные программы.

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