Україна вимагає спростування від віцепрем'єра Словаччини, який назвав Крим “російським”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Міністерство закордонних справ вважає неприйнятними заяви віцепрем'єра, міністра економіки Словаччини Ріхарда Сулика, який засумнівався у приналежності Криму. Про це УНН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Цитата
“У Міністерстві закордонних справ вважають неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України. Прикро, що урядовець дружньої нам держави, з якою у нас високий рівень відносин, демонструє викривлене сприйняття реальності в частині приналежності Криму і розуміння накладених на Російську Федерацію санкцій”, — сказав дипломат.
Деталі
За словами представника МЗС, розмови про повернення до business as usual з РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим і розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність і заохочують Росію до подальшої агресії.
“Коментарі словацького посадовця дисонують із офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС в контексті протидії російській агресії проти України. Вимагаємо публічного спростування паном міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин”, — наголосив речник.
Контекст
Сулік раніше сказав словацьким ЗМІ, що вважає європейські санкції проти РФ “невдалими”.
“Країни повинні торгувати одна з одною. І деякі з наших експортерів постраждали. Таким чином, санкції лише завдають шкоди, і росіяни все одно не повернуть Крим. Треба дивитися вперед і будувати стосунки”, — цитує його преса.