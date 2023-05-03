Україна виходить з угоди про Міжпарламентську асамблею держав СНД
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Верховна Рада України проголосувала за вихід з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць СНД, повідомив депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
Цитата
“Україна виходить з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць СНД (№9202). Рада проголосувала це рішення”, - написав Гончаренко.
Довідково
Починаючи з квітня 2014 року, співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в межах СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.
У 2018 році був президентський указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів з СНД.