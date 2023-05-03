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Україна виходить з угоди про Міжпарламентську асамблею держав СНД

Київ • УНН

 • 1180237 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Верховна Рада України проголосувала за вихід з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць СНД, повідомив депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

Цитата

“Україна виходить з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць СНД (№9202). Рада проголосувала це рішення”, - написав Гончаренко.

Довідково

Починаючи з квітня 2014 року, співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в межах СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.

У 2018 році був президентський указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів з СНД.

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