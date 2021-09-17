Україна видала Грузії колишнього главу військової поліції Мегіса Кардава
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Тбілісі з Києва сьогодні екстрадували Мегіса Кардава - колишнього главу військової поліції в період президентства Михайла Саакашвілі, передає УНН із посиланням на Новости Грузия.
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Доставлений в Тбіліський аеропорт ув'язнений вже переведений до в'язниці в Руставі.
Обвинувачений і засуджений в Грузії заочно Мегіс Кардава був заарештований 1 листопада 2017 року в Україні. З тих пір влада Грузії вимагала його екстрадиції, однак видати його Київ вирішив лише зараз - до останнього часу Кардава утримувався під домашнім арештом.
Сам колишній чиновник вважає, що рішення про його екстрадицію стало частиною домовленості між Тбілісі і Києвом і його видали в обмін на звільнення затриманих в Грузії українських моряків.
Кардава не раз заявляв, що в Грузії його чекає політичне переслідування і недавно звернувся до Народного захисника Грузії і до міжнародних організацій із закликом захистити його інтереси і безпеку.
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За даними ЗМІ, напередодні проти екстрадиції Мегіса Кардава з України в Грузію виступила Організація Об'єднаних Націй. Адвокат Кардава повідомив, що там мають намір вивчити справу і видати рекомендації українській стороні.
Тим часом Генеральна прокуратура Грузії подякувала за співпрацю Генпрокуратуру, Мін'юсту, МВС, МЗС і СБУ України.
У Грузії Кардава є фігурантом 11 кримінальних справ. Відносно п'яти вже винесені вироки, слідство у шести триває.