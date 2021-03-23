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Україна веде переговори щодо ширшої військової присутності підрозділів НАТО - Стефанішина

Україна веде переговори щодо ширшої військової присутності підрозділів НАТО - Стефанішина

Київ • УНН

 • 19612 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Украна підготувала пропозиції і веде діалог з країнами НАТО щодо ширшої військової присутності на території держави військових підрозділів сил Альянсу. Про це на онлайн-брифінгу заявила віцепрем’єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає УНН.

Цитата

“Ми достатньо серйозно ставимось до цього статусу (партнера з розширеними можливостями НАТО), ми підготували пропозиції, подали їх країнам Альянсу і ведемо сьогодні переговори зі столицями по конкретним проектам, по конкретним навчанням, по посиленню військової присутності, розвитку військової інфраструктури для ширшої військової присутності на території України військових підрозділів сил Альянсу, і направили вже пропозиції до структур НАТО з тим, щоб наші співробітники працювали в цих структурах”, — сказала віцепрем’єр.

Деталі

Зі слів Стефанішиної, з урахуванням отримання відповідного статусу, її офіс запропонував процес змін до законодавства, до процедур, які дозволять використовувати нові можливості.

“Можливості полягають у навчанні наших державних службовців, військовослужбовців, і роботі в структурах НАТО, доступ до ширшого кола навчань, в тому числі за ст. 5 Вашингтонського договору, а також участь в напрацюванні стратегічних документів НАТО, як, наприклад, стратегія для безпеки в Чорноморському регіоні”, — зазначила віцепрем’єр.

“Крім того, ми розблокували процес оборонних закупівель, ми його демонополізували, зробили прозорим і відповідно отримали доступ і до системи НАТО”, — додала вона.

Доповнення

Нагадаємо, 12 червня Україна здобула статус партнера з розширеними можливостями НАТО.

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