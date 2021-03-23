Украина ведет переговоры о широком военном присутствии подразделений НАТО - Стефанишина

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“Мы достаточно серьезно относимся к этому статусу (партнера с расширенными возможностями НАТО), мы подготовили предложения, подали их странам Альянса и ведем сегодня переговоры со столицами по конкретным проектам, по конкретному обучению, по усилению военного присутствия, развития военной инфраструктуры для широкого военного присутствия на территории Украины военных подразделений сил Альянса, и направили уже предложения в структуры НАТО с тем, чтобы наши сотрудники работали в этих структурах”, — сказала вице-премьер.

Детали

По словам Стефанишиной, с учетом получения соответствующего статуса, ее офис предложил процесс изменений в законодательство, к процедурам, которые позволят использовать новые возможности.

“Возможности заключаются в обучении наших государственных служащих, военнослужащих и работе в структурах НАТО, доступу к более широкому кругу учений, в том числе по ст. 5 Вашингтонского договора, а также участие в выработке стратегических документов НАТО, как, например, стратегия безопасности в Черноморском регионе”, — отметила вице-премьер.

“Кроме того, мы разблокировали процесс оборонных закупок, мы его демонополизировали, сделали прозрачным и соответственно получили доступ и к системе НАТО”, — добавила она.

Дополнение

Напомним, 12 июня Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.