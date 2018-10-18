Україна в овертаймі поступилася у боротьбі за фінал з баскетболу 3х3 на Юнацькій Олімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Буенос-Айресі відбулося півфінальне протистояння з чоловічого баскетболу 3×3 Юнацьких Олімпійських ігор. В одному із поєдинків Україна зіграла з господарями турніру Аргентиною, передає кореспондент УНН.
Зустріч розпочалася із дальнього влучання української команди, на що господарі відповіли двома результативними проходами (2:2). Далі українці тричі поспіль набрали очки та успішно оборонялися — 5:2. Після цього становище у зустрічі вирівнялося. При рахунку 14:12 наші змогли відірватися на чотири пункти після дальнього кидку Зайця (16:12).
Попри це до кінця основного часу “жовто-блакитні” більше не набрали балів, натомість господарі змагань перевели гру в овертайм — 16:16. Українці в додатковий час збилися на серію дальніх кидків і поплатилися — 16:18.
Зауважимо, що збірна України серед дівчат зупинилася у чвертьфіналі турніру.